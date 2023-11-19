Жена самарского генерала Колотовкина заявила об охоте на нее БПЛА в Сватово

Екатерина Колотовкина, супруга самарского генерала, которая возглавляет штаб Комитета семей воинов Отечества в губернии и является директором фонда "Звезда и Лира", сообщила об итогах своей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР).
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