Журналист Ашершур: у Сафонова есть характер, у него есть личность

Французский журналист Уалид Ашершур в эфире шоу, видео которого опубликовал аккаунт After Foot RMC, заявил, что «ПСЖ» одержал победу над «Брестом» в матче чемпионата Франции благодаря российскому вратарю Матвею Сафонову.
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