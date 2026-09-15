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Журналист Ашершур: у Сафонова есть характер, у него есть личность

Журналист Ашершур: у Сафонова есть характер, у него есть личность

Французский журналист Уалид Ашершур в эфире шоу, видео которого опубликовал аккаунт After Foot RMC, заявил, что «ПСЖ» одержал победу над «Брестом» в матче чемпионата Франции благодаря российскому вратарю Матвею Сафонову.

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