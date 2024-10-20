🇺🇦В Луцке бусификаторы просроченного наловили очередных ухилянтов и привезли их на сборный пункт☠️ Не пуская родных, начали выводить мужчин для отправки на полигон с дальнейшей переброской на фронт.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦В Луцке бусификаторы просроченного наловили очередных ухилянтов и привезли их на сборный пункт☠️ Не пуская родных, начали выводить мужчин для отправки на полигон с дальнейшей переброской на фронт.
Свежие комментарии