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Регион 29

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Минздрав отметил рост числа медработников в России в 2026 году

Минздрав отметил рост числа медработников в России в 2026 году

Тенденция роста числа медработников наблюдалась в 2025 году и сохраняется по итогам первого полугодия 2026-го — ведомство связывает это с мерами социальной поддержки и целевой подготовкой кадров.

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