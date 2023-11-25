Москва и Пекин готовятся к строительству подводного тоннеля в Крым Елена ВайленкоСогласно информации, полученной The Washington Post, Москва и Пекин провели секретные переговоры о возможном строительстве подводного тоннеля, соединяющего Крым и Краснодарский край.
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