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Москва и Пекин готовятся к строительству подводного тоннеля в Крым

Москва и Пекин готовятся к строительству подводного тоннеля в Крым

Москва и Пекин готовятся к строительству подводного тоннеля в Крым Елена ВайленкоСогласно информации, полученной The Washington Post, Москва и Пекин провели секретные переговоры о возможном строительстве подводного тоннеля, соединяющего Крым и Краснодарский край.

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