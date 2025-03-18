Фестиваль «Крымская Весна» на Тверской площади

На Тверской площади с 14 по 19 марта проходит фестиваль «Крымская Весна». Гостей площадки ждут товары с Крымского полуострова — от сумок ручной работы до уходовой косметики из натуральных трав и, конечно, лаванды.
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