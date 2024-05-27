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Дания 2 баласын ялгызы үстерде

Дания 2 баласын ялгызы үстерде. Бервакытта да еламады, тормышының авырлыгын кешегә күрсәтмәде. Кемнең тормышы җиңел, дип, үз-үзен тынычландырып яшәде.

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