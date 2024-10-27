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Париж (ATP). 1-й круг. Циципас сыграет с Карбаллес-Баэной, Бублик – с Фоньини, Сонего – с Харри

Сетка турнира здесь. Rolex Paris Masters Париж, Франция 28 октября – 3 ноября 2024 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Крытые корты, хард Первый круг Карен Хачанов (Россия)  Пабло Каррено-Буста (Испания) Дата проведения 29 октября, 03.

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