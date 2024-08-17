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Генерал Алаудинов: ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области

Генерал Алаудинов: ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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