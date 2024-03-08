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Семья в центре внимания: президентские обещания и забота о будущем

Семья в центре внимания: президентские обещания и забота о будущем

Забота о благополучии российских семей стала лейтмотивом выступления Владимира Путина. Подчеркнув, что 2024 год в России объявлен Годом семьи, президент обозначил ее как основу жизни общества, источник преемственности поколений и стержень истории каждой страны.

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