"Ударит мощно": новый сильный снегопад резко накроет Приморье. Названа дата

Приморские синоптики назвали дату нового мощного удара стихии по краю. Так, по словам метеоэкспертов, снегопад резко накроет отдельные районы региона, при этом ожидается похолодание до температур, наблюдавшихся 1 — 2 декабря, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
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