Полпред Якушев призвал чиновников сделать выводы после коммунальных аварий

В Уральском федеральном округе за неделю с 4 по 11 декабря, когда были сильные морозы, произошло 186 коммунальных аварий, из них 92 связаны с нарушением электроснабжения, 62 — с подачей тепла и горячей воды.
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