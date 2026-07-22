Мошенники атаковали челябинских шопоголиков после ударов по складам Wildberries

В Челябинске местные жители столкнулись с новой схемой мошенничества: на фоне атак украинских БПЛА на склады Wildberries им стали поступать фейковые уведомления о доставке заказанных товаров логистическими компаниями.
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