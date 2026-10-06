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Иркутск Сегодня

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Медвежью голову обнаружили во дворе в Ангарске

В Ангарске, в одном из дворов 95-го квартала, нашли голову медведя. Обнаружение фрагмента животного в жилой зоне вызвало возмущение местных жителей.

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