«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода». Кондратюк показал видео с тренировок на карантине

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал видео с тренировки на базе в Новогорске. Сейчас спортсмен находится на карантине перед встречей президента России Владимиром Путиным, который 26 апреля проведет встречу с победителями Олимпиады в Пекине.
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