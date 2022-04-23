«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода». Кондратюк показал видео с тренировок на карантине

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал видео с тренировки на базе в Новогорске. Сейчас спортсмен находится на карантине перед встречей президента России Владимиром Путиным, который 26 апреля проведет встречу с победителями Олимпиады в Пекине.