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ИИ начал записывать разговоры без предупреждения: новые сервисы записывают разговоры без уведомлений

ИИ начал записывать разговоры без предупреждения: новые сервисы записывают разговоры без уведомлений

Сервисы автоматической расшифровки делают запись разговоров незаметной, что вызывает вопросы о согласии собеседников и юридической ответственностиВсё больше пользователей начинают применять ИИ-инструменты для автоматической записи и анализа разговоров, причём собеседники часто не знают, что их речь сохраняется.

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