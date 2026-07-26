ИИ начал записывать разговоры без предупреждения: новые сервисы записывают разговоры без уведомлений

Сервисы автоматической расшифровки делают запись разговоров незаметной, что вызывает вопросы о согласии собеседников и юридической ответственностиВсё больше пользователей начинают применять ИИ-инструменты для автоматической записи и анализа разговоров, причём собеседники часто не знают, что их речь сохраняется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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