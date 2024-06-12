Bloomberg: новые санкции США затронут поставки чипов в Россию

Уже сегодня США могут объявить о расширении антироссийских санкции. Администрация Джо Байдена намерена запретить поставки в Россию чипов, которые произведены не в США, но с применением американских технологий или оборудования.
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