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Газета.ру

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Bloomberg: новые санкции США затронут поставки чипов в Россию

Bloomberg: новые санкции США затронут поставки чипов в Россию

Уже сегодня США могут объявить о расширении антироссийских санкции. Администрация Джо Байдена намерена запретить поставки в Россию чипов, которые произведены не в США, но с применением американских технологий или оборудования.

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