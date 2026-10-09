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Новости Липецка

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Подростки извинились за выходку с камерами в подземном переходе Липецка

Подростки извинились за выходку с камерами в подземном переходе Липецка

Парень и девушка, повернувшие камеру и показавшие неприличные жесты на видео из липецкого перехода, извинились за поступок.

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