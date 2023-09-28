45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Долгожданным концертом в Москве украинка Ани Лорак отметила 45-летие. 7 тысяч мест в "Крокусе", "живой" симфонический оркестр, Филипп Киркоров, МОТ и Артем Качер на сцене, несколько эффектных переодеваний Дивы и полеты над сценой – юбилей оказался грандиозным.