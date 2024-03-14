✊ Экс-командир крымского батальона «Беркут» Юрий Абисов рассказал, как крымчане поддержали их в 2014 году Он также поделился, что в то время крымский батальон «Беркут» винили во всех бедах.
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✊ Экс-командир крымского батальона «Беркут» Юрий Абисов рассказал, как крымчане поддержали их в 2014 году Он также поделился, что в то время крымский батальон «Беркут» винили во всех бедах.