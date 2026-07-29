"Титулов недостаточно, чтобы работать с детьми". Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова высказались на фоне конфликта Алины Загитовой и Ивана Ригини

Телеведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировали конфликт Алины Загитовой и Ивана Ригини, заявившего, что олимпийская чемпионка, в честь которой открывается центр фигурного катания в Казани, не сможет ничему научить юных спортсменов из-за своей "короткой карьеры".
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