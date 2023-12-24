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«Невозможно было контролировать»: Ивлеева покаялась за «голую» вечеринку

«Невозможно было контролировать»: Ивлеева покаялась за «голую» вечеринку

Ведущая призналась, что получилось все немного не так, как задумывалось. Настя Ивлеева кается соцсетиОбщественность бурно обсуждает «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, собравшую звезд первой величины в неглиже.

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Комментарии
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Игорь Петров
Там одни. . ляди
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11 час.
ИП
Игорь Петров
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Бесовщина
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1 час.

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