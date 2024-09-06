В Хабаровском крае из-за аварии погибли люди

Из-за инцидента погибли люди, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС. Согласно предварительным сведениям, в районе 152-го км федеральной автодороги А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г.
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