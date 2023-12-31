В процессорах iPhone обнаружили критическую уязвимость

Эксперты Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» обнаружили в смартфонах Apple уязвимость, которая позволяет злоумышленникам обходить аппаратную защиту памяти, говорится на сайте компании.
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