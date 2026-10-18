В петрозаводском парке “Патриот”, расположенном в микрорайоне Древлянка (на пересечении Сыктывкарской улицы и Лесного проспекта), состоялась торжественная церемония открытия “Сада памяти”, посвященного 30 героям, погибшим в ходе специальной военной операции.
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