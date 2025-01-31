Прокуратура ЛНР разобралась с местными чиновниками, которые не выплачивали пострадавшим компенсации за повреждённое жильё

Пресс-служба прокуратуры ЛНР сообщила, что надзорное ведомство города Рубежное помогло 125 жителям прифронтового города получить в общей сложности более 100 миллионов рублей компенсации за утраченное жильё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии