At least nine people were killed Monday when a landslide struck a gold mine in southwestern Colombia, leaving an unknown number of workers trapped.
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