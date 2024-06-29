Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Леухина
    Мы ж добряки...В космосе застрял...
  • Elena Compton
    А что делать с этим Боенгом ? Отцепить его - хорошо если сгорит в атмосфере, а если - нет? Если на пути собьет чей-то...В космосе застрял...
  • Он
    Оно нам надо? Нет уж, пусть пиндосы сами выбираются с МКС.В космосе застрял...

Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

Южнокорейские, турецкие, американские и немецкие издания, вышли с материалами о том, что северокорейские братья уже пакуют инвентарь и в июле садятся на поезд, который домчит их до наших малых российских земель.

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