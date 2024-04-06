И снова #ДТП В Новоаннинском районе на трассе Волгоград-Москва произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись зерновоз и иномарка Porsche Cayenne.
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И снова #ДТП В Новоаннинском районе на трассе Волгоград-Москва произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись зерновоз и иномарка Porsche Cayenne.