Овечкин сравнялся с Дионном по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по количеству сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с бывший канадским хоккеистом, экс-форвардом «Лос-Анджелеса» Марселем Дионном, следует из данных на сайте НХЛ, представленных 14 октября.
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