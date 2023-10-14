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Овечкин сравнялся с Дионном по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Овечкин сравнялся с Дионном по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по количеству сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с бывший канадским хоккеистом, экс-форвардом «Лос-Анджелеса» Марселем Дионном, следует из данных на сайте НХЛ, представленных 14 октября.

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