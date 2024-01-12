Новые налоговые правила инвентаризации запасов подакцизных товаров

Субъекты, осуществляющие импорт, производство или оптовую продажу товаров, облагаемых акцизом, обязаны провести инвентаризацию запасов товаров, облагаемых акцизом (тарифные позиции 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 и 2404) в течение 30 дней со дня внесения последней поправки о повышении ставки акцизного сбора, сообщает Noi.
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