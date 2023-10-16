Не позвал на красную дорожку: Саша Петров запретил новоиспеченной жене общаться с журналистами и стеснялся ее на премьере своего шоу

Саша Петров на днях презентовал киноверсию своего проекта «Планета Максимус». Артист поговорил с журналистами, рассказал о проекте, а еще намекнул, что большинство стихов были написаны, когда он познакомился с новоиспеченной супругой Викторией.
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