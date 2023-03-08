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Бреннан Менелл: «Динамо» дало «Торпедо» возможность приподнять голову. Надо жестче сыграть в защите в следующих матчах»

Бреннан Менелл высказался о поражении от «Торпедо». Московское «Динамо» уступило нижегородской команде (4:5 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина.

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