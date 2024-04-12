Мария Лемешева: «Мы не зря пели о том, что на Марсе будут яблони цвести»

Всемирный праздник — День космонавтики — человечеству подарил СССР. Советские кинематографисты осваивали космическую тему быстрее ученых, реализуя на экране их самые смелые планы, в которых никогда не было ничего воинственного.
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