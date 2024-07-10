Лето 2024 Наше творчество. Радуга дружбы

Радуга дружбы. дети создали это яркий и красочный рисунок, символизирующий гармонию между детьми. Рисунок радуги дружбы напоминает нам о важности поддержки и добрых отношений в нашей жизни, а также о необходимости преодолевать трудности и помогать друг другу.