Лето 2024 Наше творчество. Радуга дружбы

Радуга дружбы. дети создали это яркий и красочный рисунок, символизирующий гармонию между детьми. Рисунок радуги дружбы напоминает нам о важности поддержки и добрых отношений в нашей жизни, а также о необходимости преодолевать трудности и помогать друг другу.
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