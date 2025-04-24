И еще 50 самых смешных советских мультфильмов за всю историю СССР

Прежде чем отписывать их в завещании внукам и правнукам, убедитесь, что посмотрели все сами! фото: мультфильм «Ну, погоди!», выпуск 9 (режиссер Вячеслав Котеночкин, 1976)Первое правило MAXIM: пообещал в подборке «100 самых смешных советских мультфильмов» показать еще пятьдесят самых смешных советских мультфильмов в истории СССР — покажи еще пятьдесят самых смешных советских мультфильмов в истории СССР! Второе правило MAXIM: смотри первое правило.