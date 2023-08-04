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Россиян предупредили о возможном запрете на продажу в стране айфонов

В РФ на волне антиамериканизма властей, Главный радиочастотный центр РФ, который подчиняется Роскомнадзору (РКН), сейчас изучает "под микроскопом" американские айфоны на предмет наличия там "протоколов, которые могут шпионить за пользователями".

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