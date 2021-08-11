Доклинические испытания назальной версии вакцины «Спутник V» завершены

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что доклинические испытания назальной версии вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены, сообщают «Известия».
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что доклинические испытания назальной версии вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены, сообщают «Известия».
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