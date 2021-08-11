Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    В Турции разбился...
  • Виталий Бояринцев
    Когда вопрос касается жизни людей, надо не предупреждать, а в набат бить. Допредупреждадись. Это не халатность, а пре...Главврач больницы...
  • Георгий Михалев
    Ну и зачем пургу мести. Продают вакцину у которой скоро закончится срок годности. Это обычная практика. Закупили вак...Слуцкий оценил го...

Доклинические испытания назальной версии вакцины «Спутник V» завершены

Доклинические испытания назальной версии вакцины «Спутник V» завершены

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что доклинические испытания назальной версии вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены, сообщают «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх