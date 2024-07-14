В Рязанской области водитель катера пропал после ЧП на Оке

Восточное следственное управление на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту опрокидывания катера с детьми в Рязанской области.
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