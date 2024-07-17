Врач Мансурова: на ранних стадиях рака пациент не меняется внешне

Многие считают, что при онкологическом заболевании люди теряют в весе и выглядят истощенно. Однако при раннем выявлении опухоли внешний вид пациента не изменяется, сообщила врач-онкопсихолог Ирина Мансурова в беседе с Life.
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