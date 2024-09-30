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Юрист Хаминский: бесплатную замену счетчиков предлагают мошенники

Юрист Хаминский: бесплатную замену счетчиков предлагают мошенники

Юрист Александр Хаминский предупреждает, что если вам предложили бесплатно заменить счетчики, значит с вами говорили мошенники.

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