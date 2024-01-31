31 января в Поморье сохранится облачная с прояснениями погода

По прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовПо прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовСиноптики сообщают о западном и юго-западном ветре 7-12 метров в секунду.
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