31 января в Поморье сохранится облачная с прояснениями погода

По прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовПо прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовСиноптики сообщают о западном и юго-западном ветре 7-12 метров в секунду.