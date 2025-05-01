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Новый теракт бандеровцев в России – много погибших и раненых

Киевский режим снова убивает мирных жителей на территории России. Так, сегодня был нанесен удар по рынку в городе Алешки (Херсонская область), в результате чего погибло не менее семи человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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