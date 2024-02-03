Большунов досрочно выиграл спринтерский зачёт Кубка России

Александр Большунов досрочно стал победителем спринтерского зачёта Кубка России по лыжным гонкам. 3 февраля лыжник одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
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