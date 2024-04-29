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Регион 29

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Выставка фотографий космонавта Ивана Вагнера открылась в Каргополе

Открылась выставка «Вселенная БРИКС» в местном Доме культуры и театраОткрылась выставка «Вселенная БРИКС» в местном Доме культуры и театраНа ней представлены уникальные фотографии, сделанные космонавтами-испытателями Иваном Вагнером и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также фотографами из креативных городов ЮНЕСКО пяти стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

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