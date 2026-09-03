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Лавров: Запад не сможет догнать Китай и Индию в экономическом развитии

Лавров: Запад не сможет догнать Китай и Индию в экономическом развитии

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Китай и Индия демонстрируют экономический рост, который западные государства уже не способны повторить.

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