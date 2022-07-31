Ударная группа ВМС США, после остановки, начала медленное движение в сторону Тайваньского пролива

После небольшой задержки и, несмотря на отказ Нэнси Пелоси посещать остров Тайвань, авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" начала движение в сторону Тайваньского пролива, сообщает информационный портал Avia.