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Русская Семёрка

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Ставка Гитлера под Винницей: что знала о ней советская разведка

Гитлер провёл войну в бункерах. «Вольфсшанце» в Восточной Пруссии знают все, «Вервольф» под Винницей — куда меньше, хотя именно здесь, в сосновом лесу у Южного Буга, летом 1942 года решалась судьба Сталинграда и Кавказа.

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