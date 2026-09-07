Ставка Гитлера под Винницей: что знала о ней советская разведка

Гитлер провёл войну в бункерах. «Вольфсшанце» в Восточной Пруссии знают все, «Вервольф» под Винницей — куда меньше, хотя именно здесь, в сосновом лесу у Южного Буга, летом 1942 года решалась судьба Сталинграда и Кавказа.