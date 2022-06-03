О погоде в июне рассказали карельские синоптики

По предварительному прогнозу Карельского гидрометцентра, погодные условия в Карелии в июне будут формироваться под чередующимся влиянием циклонов и антициклонов, поэтому сухие и теплые периоды будут сменяться дождями и небольшими похолоданиями.
По предварительному прогнозу Карельского гидрометцентра, погодные условия в Карелии в июне будут формироваться под чередующимся влиянием циклонов и антициклонов, поэтому сухие и теплые периоды будут сменяться дождями и небольшими похолоданиями.
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