Карелия.ньюс

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О погоде в июне рассказали карельские синоптики

По предварительному прогнозу Карельского гидрометцентра, погодные условия в Карелии в июне будут формироваться под чередующимся влиянием циклонов и антициклонов, поэтому сухие и теплые периоды будут сменяться дождями и небольшими похолоданиями.

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