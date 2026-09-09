"Сферум" работает штатно даже при ограничениях связи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Образовательная платформа "Сферум" включена во все "белые списки" и продолжает работать в штатном режиме во всех субъектах РФ даже в периоды ограничения сотовой связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым